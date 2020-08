Romani vor avea carti noi de identitate

Astfel, pentru prima data, va putea fi emis buletin si copiilor sub 14 ani. Cartea electronica de identitate va tine locul cardului de sanatate, iar aceasta va putea fi folosita si la autentificarea in sistemele informatice ale institutiilor statului si nu numai. Actul normativ include posibilitatea eliberarii actului de identitate simplu, fara cip.Legea prevede modificarea mai multor acte normative referitoare la evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, in sensul asigurarii conditiilor necesare pentru ca titularul unui document electronic sa se autentifice on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice - bancare, fiscale, sociale, financiare, educatie etc.De asemenea, se instituie o exceptie de la regula eliberarii actului de identitate incepand cu varsta de 14 ani. Astfel, optional, numai la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali se poate elibera o carte de identitate simpla sau o carte electronica de identitate, indiferent de varsta copilului.Proiectul mai prevede modificarea conceptului anterior privind continutul de date al cartii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate, astfel incat in viitorul document electronic de identitate sa fie inscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, inscris intr-un singur cip, va asigura "functionalitatea" de card de sanatate.Actul normativ prevede si posibilitatea de a opta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate sau a unei carti de identitate simple, care nu va contine niciun CIP.Cartea de identitate simpla si cartea electronica de identitate va avea urmatoarele termene de valabilitate:a) 2 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani;b) 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;c) 10 ani dupa implinirea varstei de 18 ani;d) nelimitata, dupa implinirea varstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simpla.