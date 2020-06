Romania este pe locul doi pe rata de absorbtie a fondurilor UE

Intre timp, rata medie de absorbtie in UE a fost de 37,7%, potrivit Consiliului Fiscal, citat de calculator-salariu.net . Astfel, Romania se situeaza pe locul doi in ultimul rand intre tarile UE, dupa Croatia (rata de absorbtie de 27,1%). Rata de absorbtie a ramas scazuta, in pofida ponderii semnificative detinute de fondurile UE in totalul investitiilor publice din ultimii ani.Doua treimi din investitiile publice din acest an au fost planificate sa fie finantate din bugetul UE si doar o treime formeaza bugetul national. Alte tari din regiune au rate de absorbtie mult mai mari: Estonia (46,3%), Polonia (43,5%) si Ungaria (42,7%).Fondurile alocate in cadrul bugetului Uniunii Europene 2014-2020 pot fi cheltuite pana la sfarsitul anului 2023. Avand in vedere absorbtia lenta, riscul de a nu valorifica pe deplin oportunitatile oferite de bugetul UE creste.