Romania, in prag de epidemie de gripa

Varful imbolnavirilor va fi atins in luna februarie, iar Romania este in pragul unei epidemii de gripa, boala care a ucis anul trecut 200 de romani.Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atentia asupra categoriilor de risc, argumentand ca cele mai expuse sunt persoanele trecute de varsta 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, imunodeficienţii, pacienţii cu afecţiuni respiratorii sau cardio-vasculare cronic, relatează antena3.ro.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, mai sustine ca numarul persoanelor care s-au vaccinat impotriva gripei nu este suficient pentru acoperirea tinteti recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. „În acest an, având în vedere și aprecierile pe care le face Centrul European de Control al Bolilor, din cauza circulației simultane a virusurilor de tip A și de tip B, se estimează un număr mai mare, probabil, de îmbolnăviri, comparativ cu ultimele două sezoane”. a precizat președintele SRM.„De fiecare dată când avem o viroză respiratorie este bine se evităm să mergem în colectivitate sau la locul de muncă, este bine să fim izolați la domiciliu, dacă este o formă ușoară sau medie, iar formele grave beneficiază de spitalizare și neapărat trebuie sa ne adresăm medicului pentru a evita administrarea cu antibiotice, care nu este în niciun fel binefăcătoare în cazul unei infecții cu virusuri”, a explicat Alexandru Rafila.Potrivit specialistului, vârful sezonului de îmbolnăviri va fi, ca în fiecare an, sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie.Medicul mai spune că cei care nu se vaccinează nu se pot feri de gripă decât prin măsurile de igienă individuală, prin spălatul mâinilor, și să evite pe cât posibil prezența în zone foarte aglomerate, iar dacă merg într-un spital este bine să-și acopere gura și nasul cu o mască de protecție.