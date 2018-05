Romania, locul 1 in Europa, in topul deceselor suferite de copii in urma accidentelor rutiere

Mai ingrijorator este faptul ca Romania si Malta sunt singurele tari in care numarul copiilor raniti in accidente este in crestere.Potrivit unei analize efectuate de Consiliul European pentru Siguranta Transportului cu privire la accidentele suferite de copii pe teritoriul Uniunii Europene, cifrele sunt ingrijoratoare pentru Romania.In perioada 2014-2016, in Romania s-au inregistrat cele mai multe decese suferite in urma accidentelor rutiere, in randul copiilor de pana in 14 ani. Raportul a fost facut la fiecare un milion de copii din tara. Potrivit raportului, in Romania au avut loc 17 de decese la fiecare un milion de copii, de peste 3 ori mai multe decat media europeana (8 decese) si de 7 ori mai multe decat in Norvegia, Suedia si Marea Britanie.In total, in Romania, 11% dintre decesele inregistrate in randul copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 14 ani au avut drept cauza un accident rutier. Media europeana este de 7,5%. O alta statistica ingrijoratoare este legata de numarul de copii raniti grav in accidente rutiere. La nivelul a 22 de state din Uniunea Europeana, numarul copiilor raniti a scazut cu 2.6%, insa in Romania acestea au crescut cu aproape 2%, iar numarul acestora este in crestere, potrivit automarket.ro. Consiliul European pentru Siguranta Transportulu mentioneaza ca cea mai sigura masura pentru reducerea accidentelor mortale este utilizarea scaunelor pentru copii sau a centurii de siguranta, in functie de varsta copilului.