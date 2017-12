Romania, lovita de doua cutremure, in mai putin de doua ore!

Pana acum, in luna decembrie, au avut loc 19 seisme pe teritoriul Romaniei, potrivit datelor furnizate de infp.ro. Primul seism a avut loc la ora 01:33 de minute, in judetul Buzau.Cutremurul s-a produs la o adancime de 127 km si a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Acesta a fost urmat de o replica ce a avut loc la ora 3:25, in judetul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 68 de kilometri.Cel mai puternic cutremur produs luna aceasta a avut loc in judetul Buzau, pe 12 decembrie. Seismul a avut magnitdinea de 3,9 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 128,1 kilometri. Cel mai puternic cutremur din acest an, resimtit si in Bucuresti, a avut magnitudinea de 5 grade pe scara Richter si s-a produs pe 8 februarie, in judetul Buzau, la o adancime de 124 de km.