Romania nu mai impune carantinarea persoanelor care sunt vaccinate anti-Covid

Romania nu va mai impune carantina persoanelor vaccinate anti-Covid care intra pe teritoriul tarii noastre din tari cu risc epidemiologic crescut.Acestea trebuie sa aiba ambele doze de vaccin efectuate si sa treaca o perioada de cel putin 10 zile de la cea de-a doua doza pentru a scapa de carantina, potrivit unei hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta de luni.Regula se aplica atat cetatenilor romani cat si celor straini.Pentru a evita carantina, este necesara o dovada a efectuarii vaccinului emisa de unitatea sanitara care l-a administrat.De asemenea, cei care au primit a doua doza de vaccin anti-Covid nu vor mai intra in carantina nici in cazul in care intra in contact cu o persoana infectata, daca au trecut cel putin 10 zile de la administrarea dozei de rapel.Tarile/ zonele/ teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie carantina obligatorie la intrarea in Romania sunt:* Gibraltar* Cehia* Andorra* Irlanda* Slovenia* San Marino* Marea Britanie* Panama* Israel* Lituania* Statele Unite ale Americii* Muntenegru* Portugalia* Cipru* Suedia* Monaco* Slovacia* Aruba* Letonia* Liechtenstein* Olanda* Estonia* Bonaire, Saint Eustatius si Saba* Elvetia* Danemarca* Spania* Puerto Rico* Serbia* Georgia* Malta* Columbia* Sint Maarten* Italia* Insulele Turks si Caicos* Africa de Sud* Croatia* Luxemburg* Polonia* Franta* Germania* Austria* Seychelles* Emiratele Arabe Unite* Argentina* Canada* Palestina* Brazilia* Jersey