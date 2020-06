Romania ridica restrictiile de calatorie pentru Italia si Franta

Calatorii care sosesc in Romania din aceste tari si nu prezinta niciun simptom de infectie cu COVID-19 nu mai sunt obligati sa ramana sub carantina sau izolare la domiciliu timp de doua saptamani.Zborurile catre si dinspre aceste tari vor relua, de asemenea, incepand de marti, 23 iunie, a anuntat Guvernul intr-un comunicat de presa.Lista verde actualizata include 22 de tari europene. SUA, Marea Britanie, Olanda si Belgia nu sunt pe lista.Evaluarea statelor propuse pentru zona verde are in vedere numarul mediu de noi cazuri inregistrate in ultimele 14 zile, respectiv mai putin de cinci cazuri la 1 milion de locuitori.