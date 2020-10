Romania se confrunta cu valul doi al pandemiei de coronavirus, crede Alexandru Rafila

El spune că același lucru se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană și că, în această săptămână, am putea ajunge să avem 2.000 de cazuri de infectări pe zi."Toate țările din UE se află pe un trend crescător. Multe dintre statele membre, în perioada verii, au înregistrat puține îmbolnăviri și, practic, acolo discutăm foarte clar de un al doilea val. Noi suntem, practic, în aceeași situație, cu diferența că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în multe țări din UE, noi am avut un număr destul de mare de cazuri permanent și atunci am avut o creștere liniară, începând cu dată de 1 iunie și cu momente de stabilizare, de o săptămâna două, după care numărul de cazuri creștea în continure.Sunt preocupat de cifrele pe care le-am văzut la raportarea testelor efectuate duminică, când pe de-o parte am avut un record pentru o zi de duminică și am avut 20% dintre probele testate pozitive, ceea ce mă face să cred că suntem într-un moment de transmitere comunitară intensă și nu este exclus că, în această săptămâna, să înregistrăm acea cifra la care toată lumea face referire: 2.000 de cazuri".Spitalele COVID din București au rămas fără locuri libere pentru pacienți. Este o situație nemaiîntâlnită până acum, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Profesorul Rafila precizează că "DSU, care coordonează la nivel național repartiția persoanelor bolnave care au nevoie de AȚI, va găși o soluție, pentru un timp, dacă numărul acestor cazuri rămâne limitat. Lucrul acesta o să devină tot mai dificil pe măsură ce capacitatea se apropie de un nivel maxim.