Romania trece la ora de vara sambata noapte. Cum ne afecteaza trecerea la ora de vara

Weekendul acesta, Romania trece la ora de vara. Trecerea la ora de vara se face in fiecare an, in ultimul weekend din luna martie. Astfel, in noaptea de 24 spre 25 martie ora 3:00 va deveni ora 4:00. Astfel, ziua de duminica, 25 martie, va fi cea mai scurta zi din an, masurand doar 23 de ore. Ora oficiala de vara este valabila intre ultima duminica din luna martie si ultima duminica din octombrie.Schimbarea orei, fie ea de vara sau de iarna, are, de cele mai multe ori, repercusiuni asupra psihicului si sanatatii populatiei pana ce organismul se acomodeaza cu noul interval orar. Odata cu schimbarea orei oamenii se pot confrunta cu dereglari hormonale, scaderea vigilentei si oboseala accentuata. Mai mult, numarul de sinucideri este mai mare in primele saptamani dupa trecerea la ora de vara fata de restul anului, sustin oameni de stiinta australieni, potrivit libertatea.ro.Parlamentul European a propus eliminarea treceri la ora de vara si de iarna si a votat in favoarea introducerii aceluiasi timp pe tot parcursul anului. Desi proiectul a fost depus si de parlamentarii din Romania, legea nu a fost inca adoptata, motiv pentru care anul acesta nu se va renunta la ora de vara. In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932. Pana in 1939 ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie (in 1932: 22 mai), ora 00:00 si prima duminica din octombrie, ora 01:00 (ore locale). Intre 1 aprilie 1940, ora 00:00, si 2 noiembrie 1942, ora 03:00, ora de vara a fost in vigoare permanent in Romania. Din 1943, practica trecerii la ora de vara a fost suspendata. Ora de vara a fost reintrodusa in Romania incepand cu 1979. In 1996, tinand cont de avantajele decalarii orarului cu o ora vara, pentru a profita la maximum de orele de lumina, acest orar a fost prelungit in Europa cu inca o luna. In Europa a fost folosita prima data trecerea la ora de vara, iar Germania a fost prima tara care a introdus schimbarea orei de doua ori pe an. In Romania, schimbarea orei s-a introdus prima data in anul 1917.