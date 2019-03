Romania, zgaltaita de doua cutremure in decurs de 3 ore!

Doua cutremure au avut loc duminica dimineata in Romania in decurs de doar 3 ore!Primul cutremur a avut loc la ora 01:07:05, a avut magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter si s-a produs la adancimea de 130 km.Cea de-a doua miscare tectonica a avut loc la ora 04.47.21. Potrivit INFP, cutremurul a avut magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter si s-a produs la adancimea de 120 km.Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Nehoiu (24 km), Covasna (38 km), Intorsura Buzaului (45 km), Targu Secuiesc (52 km), Mizil (60 km.De la inceputul acestui an, in judeţele Vrancea si Buzau s-au mai produs 14 cutremure cu magnitudinea de peste 3 grade, cel mai puternic, de 4,4 grade, fiind inregistrat in 9 ianuarie, in judeţul Buzau, conform Mediafax.