Romania, zguduita de doua cutremure in 24 de ore

Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in judetul Prahova. Seismul a avut magnitudinea de 2 grade pe scara Richter 2 si s-a produs la o adancime de 33 de kilometri.Un alt seism s-a produs ieri in tara noastra, in Maramures. Seismul a avut loc la ora 14:06, magnitudinea fiind de 2,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 0 kilometri adancime.Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului (INFP), ne-a linistit, recent, in privinta unui cutremur de mare magnitudine in tara noastra., a declarat Gheorghe Marmureanu.