Romania, zguduita de doua cutremure puternice in aceasta dimineata

Primul seism a avut loc la ora 05:47 in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la adancimea de 73 de kilometri si a avut magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (48km), Odobesti (48km), Covasna (52km), Slanic-Moldova (52km) si Onesti (53km).Seismul a fost urmat de o replica la ora 07:35 in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la adancimea de 73 de kilometri si a avut magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (44km), Covasna (50km), Odobesti (52km), Slanic-Moldova (54km) si Onesti (57km), potrivit datelor furnizate de infp.ro.Cel mai puternic cutremur din acest an, produs in Romania, a avut loc pe 28 octombrie in judetul Buzau si a avut magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost resimtit intens si in Bucuresti, dar si in tarile invecinate.