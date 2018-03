Romania, zguduita de inca un cutremur puternic vineri noapte

Seismul a avut loc la o adancime de 124 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (16 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (38 km), Targu Secuiesc (50 km) si Valenii de Munte (53 km).In urma cu trei zile, pe data de 14 martie, s-a produs un cutremur de 4,6 pe scara Richter, in judetul Vrancea, acesta fiind cel mai mare seism din acest an, resimtit si la Bucuresti.