Romanii ar putea fi chemati la referendum pentru a alege intre republica si monarhie

”Totul este posibil, atâta timp cât facem un referendum cu familia tradițională, putem pune și o întrebare legată monarhie”, a mai declarat președintele executiv al PSD. Întrebat dacă social-democrații regretă modul în care s-au comportat de-a lungul timpului cu Regele Mihai I, Nicolae Bădălău a declarat că PSD ”s-a comportat foarte bine.”Și eu am fost cu soția, am depus coroane”, a adăugat el, precizând că liberalii s-au comportrat în istorie urât cu regalitatea.”Sunt convins că și în PSD sunt extrem de mulți simpatizanți ai regalității. PSD e un partid mare și în interior sunt foarte multe păreri, asta nu înseamnă că vorbim în numele partidului. Eu simpatizez partea cu monarhia, văzând dezoltarea economică a țărilor unde există monarhie. Asta nu înseamnă că dacă domnul Nicolicea a avut o opinie la un moment dat o are și partidul”, a spus Bădălău, întrebat despre intenția parlamentarului Eugen Nicolicea, în 1994, de a-l declara pe Regele Mihai I ”persona non grata”. noteaza libertatea.ro.