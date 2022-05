Romanii care platesc cash curierii, in vizorul ANAF. Datele lor, retinute pentru 5 ani

Romanii care platesc comenzile facute online cu cash la livrare au intrat in atentia ANAF. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anuntat ca toate firmele de curierat vor urma sa raporteze catre ANAF toate aceste plati pentru a putea monitoriza mai bine taxele si impozitele.Aceasta prevedere se afla in Ordonanţa de urgenţă aprobată, miercuri, de Guvern cu privire la facilitatea temporară a scutirii de la plata impozitului şi a taxelor pentru majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei."Avem în România, după cum aţi văzut, o creştere economică importantă, dar rămâne această provocare a colectării de taxe şi impozite şi aici, din păcate, nu stăm la fel de bine, ca atare eforturile pe care Guvernul trebuie să le facă şi în conformitate cu obligaţiile pe care le are la nivel european şi în conformitate cu potenţialul pe care România îl deţine în acest sens să facă toate demersurile legale astfel încât taxele şi impozitele să fie plătite de toată lumea. Practic, putem să privim acest mod de a gestiona această chestiune într-un mod similar cu ceea ce se întâmplă cu Radarul Mărfurilor.Practic, reglementarea în această zonă nu face decât să ajute statul român să poată colecta taxele şi impozitele de care este nevoie ca bugetul naţional să poată furniza serviciile pe care cetăţenii români le aşteaptă", a explicat Dan Cărbunaru, la finalul şedinţei de Guvern.El a mai afirmat că există o diferenţă destul de mare între taxele pe care Guvernul ar urma să le încaseze şi cele încasate.