Romanii cu varsta peste 40 de ani vor avea acces mai usor la analize. Ce schimbari intra in vigoare de la 1 iulie

Potrivit oficialului, medicii de familie vor putea prescrie pentru aceasta categorie de persoane analize si in afara plafonului laboratoarelor, tinand cont ca acestea se epuizau rapid in fiecare luna."Ce este nou și binevenit este că, în acest pachet de prevenție, este inclusă și o trimitere pentru analize de sânge și că acest analize se fac la laboratoare, în afara plafonului. Adică, peste faptul că se termină plafonul lunar al laboratorului respectiv, nu va împiedica pacientul care are acel bilet de trimitere ca rezultat al unei consultații preventive, să aibă acces la acele analize", a spus Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, într-un interviu pentru alephnews.ro.De asemenea, cabinetele a 3000 de medici de familie vor fi dotate cu echipamente precum aparate de ecografie sau care efectuează electrocardiograme cu ajutorul fondurilor obținute prin PNRR."Am gândit această dotare cu investiții în aparatură de laborator care permite efectuarea analizelor la cabinetul medicului de familiei. Și vorbim din nou de analize de bază, nu de cele foarte sofisticate care trebuie în continuare să rămână apanajul asistenței medicale de specialitate, dar și în aparatură care poate să facă un diagnostic cardiologic, de exemplu, dacă ne referim la aparate de electrocardiografie sau aparate de ecografie", a adăugat Ioana Mihăilă.