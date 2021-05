Romanii, liber la vacante in Bulgaria. Au fost eliminate toate restrictiile

Romanii mai pot calatori fara restrictii in 11 state din UE printre care: Bulgaria, Grecia, Cipru, Croatia, Germania, Slovenia, Polonia, Estonia, Lituania, Danemarca si Islanda, anunta Antena 3.In tarile amintite e necesar doar certificatul de vaccinare. In tari ca - Italia, Malta, Spania, Elvetia, Suedia si Portugalia - se cere, pe langa vaccin, si prezentarea unui test COVID negativ care sa nu fie mai vechi de 48 sau 72 de ore.Statul francez primeste turisti vaccinati sau care cu test PCR negativ din 9 iunie. Restrictiile nu se aplica cetatenilor bulgari si celor cu statut de rezidenta permanenta care vin din zonele interzise. Aceste persoane vor trebui sa intre zece zile in carantina.