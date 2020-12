Rugaciunea de Anul Nou pe care o spui pe 1 ianuarie

Iata care este rugaciunea pe care toti credinciosii trebuie sa o rosteasca de Anul Nou.“Multumim Bunului Dumnezeu pentru anul care a trecut si pentru toate cele daruite noua.Binecuvanteaza, Doamna, viata noastra si ne izbaveste in Anul Nou care vine si in toti anii vietii noastre, de necazuri, de primejdii, de razboaie si de toata rautatea si nedreptatea, daruindu-ne tuturor zile bune si indelungate, cu buna sporire si folos in munca noastra, cu fericire si liniste, ca sa-Ti multumim pururea pentu toate si Tie marire sa inaltam, impreuna si Parintelui Tau Celui fara de incepui si Preasfantului si Bunului si de viara facatorului Tau Duh, acum si pururea si-n vecii vecilor.Doamna Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii.Amin.”