Rusalii 2021. Ce este bine sa dai de pomana si ce trebuie sa faci ca sa iti mearga bine

Potrivit Bibliei, în momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi umplut de darurile sale pe apostoli. Pentru început, apostolii au căpătat puterea de a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Apoi, aceștia au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni. De Rusalii, crestinii trebuie sa respecte cateva obiceiuri si traditii ca sa le mearga bine. In biserici se aduc ramuri de tei, de nuc sau spice de grâu care se sfinţesc şi se împart credincioşilor, simbol al limbilor de foc coborâte peste Apostoli şi putere a Duhului Sfânt.Pogorârea Duhului Sfânt/Rusaliile, cea mai veche sărbătoare creştină, fiind prăznuită încă de pe vremea apostolilorÎmpreună cu Paştele, Pogorârea Duhului Sfânt este cea mai veche sărbătoare creştină, fiind prăznuită încă de pe vremea apostolilor.În sâmbăta de dinaintea Rusaliilor se dau de pomană oale de lut împodobite cu flori, cu un colac deasupra. Pentru sănătatea și bunăstarea celor vii se împart, duminică, farfurii de porțelan împodobite frumos.Conform superstițiilor, Rusaliile, denumite în popor ”iele”, stau în acele zile pe lângă izvoare și ademenesc oamenii cu cântecul lor. Cei care se opresc să le asculte și se prind în horă cu ele se îmbolnăvesc și întră într-un fel de transă, din care nu pot fi scoși decât prin anumite descântece.In unele zone din tara se spune ca cei atinși de iele pot fi vindecați de cântecele călușarilor. Astfel că grupuri de băieți cutreieră prin sate, cântând și jucând. Mai mult, se crede că oamenii bolnavi care sunt colindați de călușari se vindecă. În Oltenia, tinerii călușari sunt întâmpinați de Rusalii, conform tradiției, cu frunze de nuc, pelin, usturoi și sare. De asemenea, in unele regiuni, femeile ung tocurile caselor cu usturoi pentru a-și proteja familia de rele tot timpul anului.Tradiția populară spune că nu este bine să te cerți cu cineva de Rusalii, ca să nu fii ”luat de iele”. La fel, pentru a te feri de aceste zâne rele, nu trebuie să mergi singur prin locuri pustii sau să cutreieri prin vie.Și cei care nu respectă sărbătoarea și merg la muncile câmpului de această sărbătoare se spune că sunt pedepsiți.Începând de la Rusalii, timp de nouă săptămâni, nu se mai culeg plante și ierburi de leac.