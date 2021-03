Rusia avertizeaza: un nou virus s-ar putea raspandi in lume

”Probabilitatea ca acest lucru (sa se transmita la om - n.red) sa se intample este foarte mare. Cel mai probabil, aceasta se va si intampla, dar am putut anticipa inainte ca raul sa se intample”, a declarat vineri sefa Rospotrebnadzor, Anna Popova. Aceasta a subliniat ca mai este timp sa ne pregatim pentru un astfel de scenariu, sa dezvoltam un vaccin si sa facem teste pentru a detecta tulpina virusului.”Daca intr-un final toate acestea nu vor fi necesare, ei bine, atunci am avut noroc. Dar daca vor fi totusi necesare, am fi deja pregatiti”, a adaugat Popova, subliniind ca Rusia considera importanta alertarea comunitatii internationale cu privire la existenta unei astfel de amenintari, potrivit realitatea.net.