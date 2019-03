S-a aprobat legea: Gradinita devine obligatorie de anul viitor

Pana acum invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani.Astfel, din toamna, grupa mare de la gradinita devine obligatorie si copiii nu mai pot merge direct la clasa pregatitoare. Si elevii mai mari de 16 ani vor fi obligati sa stea in scoala pana in clasa a XII-a.In opinia unor specialisti, aceasta lege este una controversata, pentru ca ar fi vorba despre o metoda prin care Ministerul ar incerca sa mentina catedrele profesorilor in mod artificial, pe fondul scaderii demografice si pe fondul celei mai mari rate a abandonului scolar din Europa - 2 din 5 elevi nu termina liceul, potrivit statisticii oficiale.Deocamdata, Legea pleaca spre promulgare.Din 2023, si copiii de 4 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu la gradinita, iar pana in 2030 va deveni obligatorie si grupa mica.