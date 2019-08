S-a confirmat. Alexandra a fost ucisa. Familia a fost anuntata

Nepoata sa a fost omorata. Anchetatorii au confirmat ca oasele gasite in butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca ii aparțin adolescentei! Familia a fost anunțata de tragedie."Ministrul Justitiei l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns la familie. ADN-ul Alexandrei e in acea cenusa. De aici incolo va incepe razbunarea pe care nu cred ca si-o dorește niciunul din cei care mi-au omorat nepoata”, a spus Alexandru Cumpanasu la emisunea "Exces de puterede la Antena 3.100% ADN-ul Alexandrei ADN-ul este in proportie de aproape 100% al Alexandrei. Nu exista un alt ADN! Pe dintii gasiti, dar si pe fragmentele de oase gasite in butoi este ADN-ul fetei. Legistii nu au putut sa stabileasca de cand au fost arse oasele, acestea fiind foarte degradate. Luni va fi facut raportul preliminar si se vor reface probele, arata surse din ancheta.