S-a lansat programul Rabla la ochelari: pana la 500 lei pentru o pereche veche

Ochelarii de vedere sunt, în primul rând, un obiect care ne vizează direct sănătatea. Pe lângă acest aspect important, un alt criteriu de care oamenilor țin cont atunci când își achiziționează o pereche de ochelari este estetica lor. Alegerea corectă a ochelarilor poate aduce o notă definitorie întregului look, completând, în același timp, personalitatea purtătorului.Pentru a veni în sprijinul pacienților care au nevoie de o pereche de ochelari de vedere sau pur și simplu vor o pereche nouă,, cel mai mare magazin online de optică din România, anunță programul de reînnoire a ochelarilor de vedere pentru un stil de viață sănătos și o calitate a vieții îmbunătățită.Între 1 Septembrie - 31 Octombrie 2020, Lensa.ro lansează programul de reînnoire a, intitulat sugestiv "Rabla la ochelari".În cadrul acestui program, clienții care vor preda la showroom-urile Lensa.ro orice pereche veche de ochelari, vor primi până la 500 de lei în schimbul acesteia. Suma se va oferi sub formă de reducere la achiziția unei noi perechi de ochelari de vedere. Se va putea aplica o singură reducere pe comandă."Vedem în rândul românilor o preocupare în creștere atât pentru domeniul fashion, dar și pentru un stil de viață mai sănătos. Cu toate acestea, preocuparea de a avea o vedere perfectă nu este încă la același nivel. Atât timp cât înțelegem că la birou folosim un anumit tip de încălțăminte, iar în timpul activităților sportive un alt tip, ar trebui să aplicăm și aceleași reguli cu ochelarii – să folosim ochelari noi, performanți și mai ales adaptați activităților diverse. În special cei ce depind de ochelari nu ar trebui niciodată să stea fară o pereche de rezervă. Este o investiție obligatorie, care face diferența", este de părere Florin Niță, marketing manager la Lensa.ro.În perioada pandemiei COVID-19, prin feedbackul luat de la clienți, echipa Lensa a ajuns la concluzia că timpul petrecut în fața ecranelor digitale a crescut semnificativ pe anumite segmente de populație, iar acest lucru poate ridica riscul apariției unor probleme oftalmologice pe termen lung.Potrivit unui studiu realizat deanul trecut, pe un eșantion de 6.000 de respondenți, mai mult de 70% dintre aceștia nu merg la timp la consultațiile oftalmologice sau de determinare a dioptriilor, deși peste 50% din români au nevoie de corecție.Cercetarea demarată de Lensa a pornit de la premiza că, deși văzul este cel mai important simț, românii nu sunt preocupați suficient de aspectul prevenției sau al corecției la timp.Cele mai des întâlnite probleme ale purtătorilor de ochelari, pe care Lensa dorește să le conștientizeze prin programul “Rabla la ochelari” sunt:- ruperea neașteptată a perechii vechi de ochelari, în condițiile în care nu există o altă pereche de rezervă- purtarea unor rame vechi și deteriorate ce produc alergii, zgârieturi sau presiune excesivă pe nas și urechi- purtarea de ochelari cu lentile ce nu mai corespund dioptriilor actuale, ce rezultă în vedere încețoșată sau dureri de cap și amețeli- purtarea de ochelari cu lentile zgâriate sau mătuite, ce nu mai oferă acuitate vizuală optimă- aspectul estetic – purtarea de rame ce nu se (mai) potrivesc cu stilul și personalitatea purtătoruluiÎn sprijinul programului “Rabla la ochelari”, Lensa continuă seria de consultații gratuite de determinare a dioptriilor.Optometriștii Lensa au realizat anul trecut peste 10.000 de consultații optometrice gratuite, iar anul acesta estimează o depășire semnificativă a acestei cifre.Consultațiile se pot programa online peși sunt realizate în cele 6 showroom-uri Lensa din București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova.Această activitate, care continuă și în 2020, se îmbină perfect cu programul “Rabla la ochelari” – scopul lor fiind același, de educare și conștientizare.Lentilele de vedere sunt produse extrem de complexe, ce pot corecta majoritatea viciilor de refracție. Alegerea lentilelor pornește de la nevoia specifică a purtătorului, lucru care se întâmplă în cadrul unei discuții individuale cu specialiștii din showroom-urile Lensa.Astfel, lentilele se pot personaliza în funcție de meserie sau activitate (ex: lentile pentru condus, lentile cu filtru pentru lumină albastră, lentile de soare cu dioptrii, lentile inteligente fotocromatice), dar și de tipul de viciu de refracție (ex: lentile pentru astigmatism, lentile progresive ce elimină nevoia purtării a 2 perechi de ochelari, de distanță și de aproape).Cele mai populare lentile sunt cele ale mărcilor Essilor, Hoya, Polarizen și Zeiss.Ramele ochelarilor oferă în ziua de azi opțiuni nelimitate pentru confort, pentru reflectarea personalității, pentru adaptarea la diversele tipuri de activități (sport, citit, condus, lucru la calculator).Atât în showroom-ul Lensa, cât și pe www.Lensa.ro, clienții pot alege dintr-o gamă variată de modele de ochelari de vedere, ochelari de soare sau lentile, dar și dintr-un mix de brand-uri, printre care Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Dolce&Gabbana sau Polaroid.Lensa.ro se așteaptă anul acesta la o cifră de afaceri de peste 8 milioane de euro din comerțul cu ochelari de soare, ochelari de vedere, lentile de contact colorate și lentile de vedere. Anul trecut, Lensa.ro a încheiat cu o cifră de afaceri de peste 6 milioane euro.Pe lângă varietatea mare de modele, Lensa.ro oferă clienților, în magazinele fizice, determinarea gratuită a dioptriilor, adaptare la lentile de contact, consultanță specializată privind achiziția de ochelari de vedere, montaj lentile de ochelari, reparații rame.Lensa.ro este un brand românesc deținut de antreprenorii Daniel Crăciun și Florin Niță, care după sapte ani s-a poziționat între cei mai mari jucători pe piața de optică din România, având peste 200.000 de comenzi anual.