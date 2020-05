Salariul mediu net in Romania a crescut

In termeni reali, salariul net mediu a crescut cu 3,9%.Fata de februarie, salariul mediu a crescut cu 2,7% in termeni nominali sau cu 2,2% in termeni reali. Salariul minim pe economie este de 1347 de lei net si 2230 de lei brut. Pentru afla care este salariul tau brut completeaza suma neta pe care o incasezi in formularul " calcul salariu brut ".Rata de crestere anuala exceptionala a avut loc in sectoarele de rafinare a combustibilului (+ 20,8%, termeni nominali), tipografii (+ 23%), productie de hartie (+ 16,1%), productie de materiale de constructie, intermediere financiara (+ 12,2% fiecare), energie electrica si distributia gazelor (+ 11,7%) si productia de produse electronice (+ 11,2%). Intre timp, cea mai substantiala scadere anuala a salariului mediu net a fost in sectorul productiei media (-6%).La o nota similara, ING Bank Romania, care prognozeaza o contractie a PIB-ului cu 0,9% in acest an, se asteapta la o incetinire brusca in prima jumatate a anului 2020, urmata de o perioada de revenire pana la sfarsitul anului. Ambele institutii considera ca al doilea trimestru va fi unul "teribil". Analistii preconizeaza ca economia Romaniei scade anul acestaUn sondaj realizat de analistii bancii realizat de Ziarul Financiar a relevat asteptarile pentru cresterea PIB a acestui an in intervalul de + 1,8% (Erste Group Bank) si -3,9% (scenariul de baza al BRD).Economia Romaniei va scadea cu 2,5% in acest an, dar se va recupera anul viitor, cand cresterea va reveni la o rata robusta de 4,5%, conform estimarilor Raiffeisen Bank Romania.BRD Groupe Societe Generale se asteapta la o scufundare in PIB de 3,9% in acest an, intr-un scenariu de baza (scenariul optimist este de -0,5%, iar cel pesimist este de -7%).In cadrul ultimei sale proiectii a proiectat o crestere de 1,8% a PIB pentru Romania in acest an - dar Ciprian Dascalu, economistul filialei romane a Erste BCR a comentat o nota mai pesimista, implicand ca proiectia de 1,8% este destul de depasita.Am avut o luna ianuarie si februarie, daca ne uitam la productia industriala, la vanzari si indicatori de incredere. Este dificil sa spunem cat de rau a fost luna martie. Probabil al doilea trimestru va prezenta o scadere destul de puternica in comparatie cu primul trimestru. Nu este imposibil, depinde de cat de mult se prelungeste situatia de urgenta pentru a asista la o scadere trimestriala cu doua cifre, urmata de o redresare similara puternica in trimestrul al treilea. In general, economia va inregistra o usoara scadere pe intregul an, a declarat economistul sef al BCR pentru ziarul financiar.