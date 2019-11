Sambata mortilor. Ce se da de pomana de Mosii de Toamna

Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Hristos ii va darui cuvantului „adormit”, intelesul care il asociaza cu invierea. Cand Mantuitorul ajunge in casa lui Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: „Nu plangeti; n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52).Potrivit Sfintei Scripturi, dupa moarte urmeaza Judecata particulara, in urma careia omul ajunge sa se impartaseasca fie de fericire, fie de suferinta, stari date de modul vietuirii pe pamant (unit cu Dumnezeu sau despartit de El). Aceste stari nu sunt definitive, ele dureaza pana la Judecata Universala, cand va avea loc invierea intregului neam omenesc. Si cand vor avea loc hotararile finale legate de starea de fericire sau suferinta. Noi, ortodocsii, ne rugam pentru cei morti, pentru ca avem credinta ca prin rugaciunile noastre, sufletul pentru care ne rugam va ajunge la Judecata universala, intr-o stare mai buna decat aceea cu care s-a despartit de trup. 20 de zile de MosiSimion Florea Marian mentiona in lucrarea „Trilogia vietii” ca “pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi”. Cuvantul „mosi” vine de la „stramosi”, si se refera lapersoanele trecute la cele vesnice. Cu apelativul „mosi” sunt numiti nu doar mortii, ci si principalele sarbatori ce le sunt consacrate, precum si pomenile facute pentru ei. Din zilele deMosi amintim: „Mosii de primavara” (de Macinici), „Mosii de vara” (sambata dinaintea Rusaliilor), „Mosii de toamna” (in prima sambata din luna noiembrie), „Mosii de iarna”(sambata dinaintea Duminicii lasatului sec de carne).Atunci cand sunt Mosii de Toamna, credinciosii merg la biserica, rostesc rugaciunii pentru cei care nu se mai afla printre cei vii, le amintesc numele la Sfanta Liturghie si fac fapte demilostenie, impartind sarmanilor coliva, vin, colaci, pachete cu mancare, lumanari, haine si alte diverse obiecte. Coliva semnifica trupul celui adormit, este expresia materiala a credintei noastre in Inviere, pentru ca este preparata din boabe de grau, iar Mantuitorul Iisus s-a folosit de parabola bobului de grau, prevestind Invierea Sa. Vinul reprezinta sangele Mantuitorului, iar lumanarile, lumina credintei.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.