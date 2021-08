Samsarii nu vor mai putea pacali romanii care vor sa isi cumpere masini second. Ce se va intampla la RAR

Registrul Auto Român va fi conectat la baza de date a tuturor instituțiilor similare din Europa, astfel încât mașinile vândute în România vor putea fi verificate mult mai ușor de șoferii care vor să le cumpere. Pentru a afla toate informatiile despre o masina, romanii vor avea nevoie de seria de motor, pentru a vedea exact câți proprietari a avut mașina, câți kilometri reali are și ce daune a suferit, de când a fost fabricată.În momentul de față, pe site-ul RAR se poate verifica doar istoricul mașinilor rulate în România, dar acest lucru se va schimba, din anul 2023 însă.Chiar dacă în Germania modificarea kilometrajului unei mașini este infracțiune, în Româânia această faptă încă nu a fost incriminată. ”Aceste valori ale kilometrajului reprezintă simple citiri. Legislația nu permite verificări suplimentare, vizavi de autenticitatea acestor valori. Acest lucru se va întâmpla in 2-3 ani, atunci când va deveni obligatoriu schimbul de informații la nivel UE.Un parcurs anual în România este undeva la 12-15.000, nu depășește 20.000 de kilometri pe an. Pe când în Germania, parcursul minim anual este undeva la 35-40.000 de kilometri. Asta înseamnă că foarte ușor putem să facem un calcul: 7 ani vechime ori 30.000 de km, mașina aceea are cel puțin 200.000 de kilometri rulați”, spune Cristian Bucur, șef departament emologări individuale RAR, pentru Digi 24.