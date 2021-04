Saptamana Patimilor 2021: ce trebuie sa faci in fiecare zi

In Saptamana Mare 2021 se tine post aspru. Luni, marti si miercuri se mananca o singura data pe zi, seara, cand credinciosii pot consuma doar paine si apa. In Joia Mare, cand este pomenita Cina cea de Taina, este dezlegare la ulei. Vineri si sambata se tine post negru.In Saptamana Patimilor este interzis consumul de urzici sau otet, deoarece traditia spune ca in momentul in care Iisus a fost rastignit pe cruce a fost stropit batut cu urzici, apoi stropit cu otet, pntru a-i provoca si mai multa durere.– in prima zi din Saptamana Mare, gospodinele trebuie sa inceapa curatenia de Paste. Astazi se scoate totul la aerisit, se spala rufe, se calca si se fac reparatiile necesare prin casa.Inse matura, se aspira si se face curatenie in casa, dar si in curte si in grajduri. Este ultima zi in care se fac treburi le camp sau in care se spala si se calca.ncepand cu, barbatii trebuie sa-si ajute nevestele la treburile gospodaresti.Astazi femeile spala geamurile pentru a lasa lumina pascala sa intre in casa. In aceasta zi trebuie sa te impaci cu oamenii cu care esti certat si sa nu te superi din nicin motiv.este ultima zi in care se pomenesc mortii, iar femeile merg la biserica si impart colaci de post, vin, miere si fructe. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale si se coc pasca si cozonacii. Credinciosii tin in aceasta zi post cu mancare uscata, iar la biserica nu se mai trag clopotele, in schimb se bate toaca.In unele zone ale tarii se respecta si in prezent o superstitie straveche care spune ca in aceasta zi, fetele nemaritate trebuie sa mearga la biserica cu o sfoara si, in timpul slujbei, dupa fiecare evanghelie, trebuie sa faca un nod. Sfoara astfel innodata se duce apoi acasa si se pune noaptea sub perna, pentru a-si visa ursitul.mai este denumita si Vinerea Patimilor, Vinerea Neagra sau Vinerea Seaca. Potrivit traditiilor crestine, in aceasta zi Iisus a fost rastignit pe cruce pentru rascumpararea pacatelor omenirii. In aceasta zi nu se fac treburi in casa, iar credinciosii tin post negru si se roaga pentru iertarea pacatelor.este ultima zi a postului Pastelui. In aceasta zi se fac ultimele pregatiri pentru Paste. Femeile gatesc majoritatea mancarurilor, termina curatenia si pregatesc hainele noi pentru zilele de sarbatoare. De obicei, in Sambata Mare are loc si sacrificiul mielului, din carnea caruia se pregatesc drobul, friptura si borsul de miel, scrie libertatea.ro.