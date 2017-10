Sarbatoare mare: Sfantul Dumitru. De ce este bine sa nu ai datorii

Sfantul Dumitru este considerat si patronul pastorilor, ziua de 26 octombrie fiind ziua in care ciobanii afla cum va fi iarna. Acestia isi asaza cojocul in mijlocul oilor si asteapta sa vada ce oaie se va aseza pe el. Daca se va culca o oaie neagra, iarna va fi buna, iar daca se va culca o oaie alba, iarna va fi aspra, arata site-ul romaniatv.net.Tot de sarbatoarea Sfantului Mucenic Dimitrie se leaga si un obicei prin care fetele necasatorite isi pot afla numarul petitorilor care le vor trece pragul casei parintilor pentru a le cere mana. Tinerele trebuie sa duca la biserica un manunchi de fire de busuioc pe care preotul sa il sfinteasca, apoi sa agate buchetelul la o oglinda. Se spune ca numarul celor care ii vor face tinerei curte dorind sa o ia de sotie este egal cu numarul celor care vor observa busuiocul agatat la oglinda.Se mai spune si ca cei care vor pazi cu sfintenie aceasta sarbatoare vor fi feriti de boli si ghinion. Ziua Sfantului Dumitru mai este cunoscuta in popor si ca Zi a Soroacelor. Este important ca aceasta zi sa te gaseasca cu toate datoriile si imprumuturile din ultima jumatate de an achitate. In caz contrar, se poate sa le dai inapoi dublu. Femeile impart covrigi si roadele toamnei, nuci, mere, struguri si prune uscate tuturor celor care sar peste foc. De Sfantul Dumitru se taie si coama cailor tineri pentru ca aceasta sa creasca frumoasa.