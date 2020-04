SAS sprijina eforturile de combatere a defrisarilor la nivel global

SAS s-a angajat în crearea unei comunități globale de inovatori care folosesc tehnologia pentru a declanșa schimbări pozitive pentru oameni și planetă. În acest sens, SAS și IIASA implementează modele noi de Inteligență Artificială (AI) bazate pe inteligența comunității pentru a înțelege mai bine Pământul.IIASA este un institut de cercetare independent, cunoscut pentru expertiza sa în analiza sistemelor și furnizarea de soluții și informații valoroase pentru rezolvarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă umanitatea. Institutul pune un accent deosebit pe tăierile de păduri și aplicabilitatea Inteligenței Artificiale în înțelegerea tuturor ecosistemelor planetei. În prezent, acestea trec prin transformări rapide, depășind nivelul de înțelegere a cercetătorilor, ceea ce face din ce în ce mai dificil pentru oameni să intervină eficient și în timp util pentru salvarea mediului înconjurător.“Urgența necesară pentru a face față acestor transformări necesită aplicarea celor mai bune soluții tehnologice. Din acest motiv am apelat la SAS. Combinând puterea platformelor noastre de cercetare științifică, tehnologiile SAS de computer vision și AI și inteligența voluntarilor preocupați de protecția mediului, vom dezvolta modele de Inteligență Artificială care vor crește exponențial valoarea informațiilor umane și vor oferi aproape în timp real evaluări privind schimbările mediului înconjurător, oriunde s-ar petrece în lume”, a declarat Albert van Jaarsveld, CEO IIASA.Dezvoltarea unui model AI începe cu inteligența umană. Pentru acest proiect, SAS și IIASA lansează împreună o aplicație online crowdsource, pentru a aduna informațiile colective ale comunității. Cele două organizații solicită voluntarilor pasionați de știință (elevi, studenți, artiști, cercetători) să sprijine demararea acestui efort prin examinarea și evaluarea imaginilor din pădurea tropicală. Aceste imagini arată terenuri neatinse și terenuri care ar putea fi afectate de dezvoltarea umană.„Întrucât analizarea imaginilor este un prim pas important pentru evaluarea și proiecția exactă a defrișărilor, le cerem oamenilor să vadă ce tehnologia nu poate vedea, examinând și raportând imagini cu incursiuni graduale în teritoriul forestier din toată lumea. Prin utilizarea metodei de crowdsourcing, reușim să îmbunătățim algoritmii de Inteligență Artificială, accelerând un proces care ar fi durat ani de zile, contribuind astfel la adoptarea mai rapidă a măsurilor legislative necesare pentru protejarea pădurilor”, a adăugat van Jaarsveld.Atunci când oamenii marchează regiuni în care au identificat semne ale intervenției umane asupra mediului, aceștia ajută modelele AI să devină mai inteligente. De exemplu, este ușor pentru un om să distingă între un drum (care semnalează intervenție umană) și un râu, dar un model AI nu va cunoaște diferența până când nu va obține o pregătire suficientă prin învățarea din observațiile umane. În plus, rezultatele modelului asigură o distribuire eficientă a resurselor aplicației crowdsourcing în zonele unde nevoia de expertiză umană este mai stringentă. Modelul va permite creșterea eficienței comunității de voluntari care își folosesc atenția și informațiile pentru o gamă largă de proiecte care urmăresc monitorizarea și măsurarea problemelor importante privind schimbările globale.Combinând puterea comunității de voluntarii și a celor mai noi tehnologii, SAS și IIASA vor crea o platformă robustă și extinsă, care va permite pasionaților de știință să ajute în cercetarea avansată, ajutând umanitatea să înțeleagă, să prezică și să se dezvolte mai bine pe Pâmânt. În timp ce prima fază a acestui parteneriat se concentrează pe defrișări, există planuri de extindere a acestei platforme la alte probleme de mediu, în cadrul cărora modelul de crowdsourcing poate servi binelui comun.Toată lumea poate ajuta la îmbunătățirea capacității Inteligenței Artificiale de a proteja pădurile. De la elevi care învață în prezent de acasă, până la specialiști AI, această activitate permite fiecăruia dintre locuitorii acestei planete să facă diferența doar uitându-se la câteva imagini. Cei interesați pot accesa linkulpentru a clasifica imaginile care prezintă semne de defrișare și ajuta modelele de AI să învețe și să se îmbunătățească la fiecare iterație.Acest parteneriat cu IIASA este alimentat de angajamentul SAS pentru dezvoltarea competențelor în domeniul datelor și sprijinirea mișcării, care încurajează utilizarea datelor pentru a produce schimbări pozitive la nivel global.SAS este lider global în business analytics. Produsele și serviciile SAS sprijină clienții din întreaga lume prin transformarea datelor în informații valoroase, care să sprijine deciziile strategice de business.SAS gives you THE POWER TO KNOW®.