Scad temperaturile: toamna isi intra in drepturi

Pana joi insa, temperaturile vor ramane crescute, depasind normalul perioadei si ajungand pana la 30-32 de grade in anumite zone ale tarii."Raman in continuare temperaturi mai ridicate si in urmatoarele zile, mai ridicate decat normalul acestei perioade. In unele zone, vor fi valori de peste 28 de grade, pana la 31-32 de grade in sud, est, dar si in Campia de vest. Sunt semnalul unei schimbari normale, avansam in jumatatea toamnei", a declarat Florinela Georgescu, director executiv ANM, potrivit realitatea.net.De joi, urmeaza un process de racire. Va fi mai ccentuata in nord, joi, iar vineri si in regiunile sudice."Va fi o racire care va aduce temperaturi apropiate de normalul acestei perioade. In nord, racirea va fi consistenta, simtitoare; joi si vineri, temperaturile vor fi si cu 10 grade mai coborate fata de cele de azi si maine. Este un episod de racire destul de scurt. Saptamana viitoare, temperatura o sa fie in cerstere usoara si iarasi sa depaseasca normalul", a mai spus Florinela Georgescu.