Scadere a inmatricularilor de vehicule in Romania. Soselele sunt dominate inca de vehicule Euro 4

Romanii au inmatriculat mai putine vehicule in trimestrul II din 2022. Scaderi semnificative, fata de anul anterior, se remarca la categoria autoturisme. Aici, in continuare cele second-hand domina clasamentul, iar pe soselele Romaniei circula masini care polueaza puternic.INS a publicat astazi datele aferente trimestrului II din 2022. Statisticile arata oTotodata, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au scazut cu 11,9% comparativ cu trimestrul II din anul 2021. In al doilea trimestru al acestui an,Fata de aceeasi perioada a anului trecut, s-au inregistrat. In ceea ce priveste inmatricularile noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost inregistrate cresteri la categoria mopede si motociclete cu 16,2% si la categoria autoturisme cu 10,4% si scadere la categoria autobuze si microbuze cu 23,0%.Datele INS arata ca la sfarsitul trimestrului II 2022, pe soselele din Romania circulau in proportie de 58,7% vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. Vehiculele cu norma de poluare Non-Euro reprezentau doar 11,7%.iar pentru categoria autobuze si microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 25,3% au fost clasificate in norma Euro 3. In privinta autocamioanelor, cele mai multe aveau norma Euro 3.De curand, Centrul de Studii Tehnice Rutiere a prezentat o harta cu cele mai poluate rute din Romania. In topul clasamentului se afla Soseaua ocolitoare a Bucurestiului, Drumul National 1 si Drumul National 7. De altfel, pe aceste tronsoane se circula cel mai greu si soferii petrec ore in sir in coloane. Foarte poluate sunt si soselele din zona vamilor.”, precizau reprezentantii Centrului de Studii Tehnice Rutiere si Informatica.