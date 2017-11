Scandal monstru la Casa Regala. Orincipele Nicolae, criticat dur de propria mama

Principesa Elena si-a criticat dur fiul intr-un comunicat de presa. Aceasta se arata foarte dezamagita si ingrijorata de cele petrecute. ”Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul sau din zilele trecute, Nicolae a nesocotit intimitatea, suferinta si demnitatea tatalui meu, Regele Mihai. I-am transmis, in trecut, lui Nicolae faptul ca Regele nu doreste sa il vada din cauza comportamentului sau lipsit de principii morale. Chiar Regele, primind vestea casatoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, intr-o scrisoare privata din 4 august 2017, ca este profund intristat ca Nicolae nu a facut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului sau copil, o fetita de aproape doi ani.Aceasta arata o lipsa de responsabilitate inacceptabila. La cea mai recenta vizita a mea la Aubonne, in luna august, tatal meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a facut cunoscut, de cateva ori chiar in scris, ca motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este ca fiul meu nu are calitatile necesare pentru o pozitie in Casa Regala a Romaniei. Faptele lui Nicolae din aceste zile sunt profund gresite, moral si uman. Fiul meu a dat dovada de dispret fata de Romania, fata de poporul ei si fata de principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mama, acest aspect este devastator”, se arata in comunicat.Si Casa Regala a dat un comunicat oficial.„In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Domnul Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale. Domnul Medforth-Mills a agresat fizic si verbal trei persoane. Una dintre ele prezinta rani corporale. in final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a facut clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta domnului Medforth-Mills in repetate randuri. La incident au fost prezente trei infirmiere, venite sa trateze pe Majestatea Sa, care nu au putut sa-si faca la timp datoria. De asemenea, infirmierele au facut cunoscut ca se tem pentru integritatea lor corporala si ca vor lua in discutie la institutia lor daca vor mai veni sau nu sa-l trateze pe Rege. Incidentul a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfanta impartasanie de la trimisul iPS Mitropolitului Iosif. Casa Majestatii Sale a inaintat o plangere la politia elvetiana”, se arata in comunicatul Casei Regale. Ce spune pricipele Nicolae Nepotul Regelui Mihai nu isi explica de ce nu i s-a dat voie ca macar sa-si revada bunicul. intr-un interviu acordat stirilor Pro Tv, Nicolae a explicat ca „este cineva in casa”, care a ordonat sa nu fie lasat sa intre:„Este cineva in casa. Am vazut secretarul Regelui si a zis ca nu are voie sa lase pe cineva si un alt om a zis acelasi lucru.” „Vin ca nepotul Regelui, nepotul bunicului meu si doar vreau sa-l vad pana la urma. Atat. Daca va fi ultima data cand ajung aici, cand este intr-o stare mai buna, atunci as dori sa-l vad. Daca nu va fi, atunci vreau sa-i zic ramas bun, pentru ultima data.” „De doi ani de zile, cred ca azi e a sasea, a saptea incercare”.„Niciodata nu am primit o explicatie. A fost chiar asa: «Nu se poate». Niciodata nu am avut o explicatie pentru ce s-a intamplat in august 2015, decizia care a fost luata.” In urma cu doi ani, Regele Mihai l-a exclus pe Principele Nicolae din linia de succesiune a Casei Regale si i-a retras titlul monarhic acordat in 2010. Nicolae era al treilea in ordinea de succesiune, dupa Mihai I si Principesa Margareta. ”In calitate de sef al Casei si Familiei Regale ale Romaniei, Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gandul la Romania timpurilor care vor veni dupa incheierea domniei si vietii fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei. Majestatea Sa a afirmat ca Familia Regala si societatea romaneasca din acele vremuri vor avea nevoie de o carmuire sub semnul modestiei, bine cumpanita, cu principii morale, respect si mereu cu gandul la ceilalti”, se arata in comunicatul Casei Regale in august 2015.