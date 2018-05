Scandal sexual in Focsani: Directoarea unui liceu care a intretinut relatii sexuale cu un elev a demisionat

Imaginile ar fi fost facute publice de sotul directoarei, cu care aceasta se afla in proces de divort.Directoarea in varsta de 36 de ani ar fi avut o relatie cu un elev din liceu in clasa a XII-a. Cei doi au fost filmati in locuinta femeii, unde se pare ca sotul acesteia ar fi montat niste camere video pentru a dovedi infidelitatea.Alaturi de imaginile postate pe Facebook cu explicaţia „Arta sexului la Focşani. Directoarea liceului de Arte transformă elevii în jucării sexuale şi predă la domiciliu”.Profesoara Diana Tăicuţu a cerut publicaţiilor care au prezentat fotografiile retragerea acestora, ameninţându-le cu acţionarea în judecată."Viaţa mea intimă şi privată nu poate deveni subiect de presă doar pentru a-i folosi fostului meu soţ în procesul de divorţ. Va rog sa retrageti imaginile pentru care am formulat plângere penală împotriva fostului meu soţ. De asemenea, nici dacă în viaţa mea privată de persoană desparţită în fapt de sotul meu ar interveni o relatie cu un adult în varsta de 20 de ani, adica mai tânăr cu 14 ani decât mine, nu aş permite nimănui să îmi vatăme viaţa personală pentru un astfel de lucru.De aceea, în numele respectului pe care vi-l port ca publicaţie serioasă vă rog să retrageţi imaginile", potrivit Dianei Tăicuţu.Inspectoratul Şcolar Vrancea a reacţionat luni dimineaţa printr-un comunicat de presă."Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea s-a autosesizat în legătură cu informaţiile apărute în presa locală online, referitoare la doamna profesor Tăicuţu Diana, director la Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu” Focşani. În data de 14.05.2018, va fi constituită, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, o comisie care va demara procedura de cercetare privind cele semnalate în articolul de presă. În funcţie de concluziile acestei acţiuni, de gradul în care faptele se confirmă şi de gravitatea acestora, Inspectorul Şcolar Judeţean Vrancea va decide în consecinţă, respectând întocmai prevederile stipulate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, precum şi cele din Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că doamna profesor Tăicuţu Diana Rozalia şi-a înaintat demisia din funcţia de directoral Liceului de Artă Gh. Tattarescu Focşani în dimineaţa zilei de 14.05.2018. Indiferent de rezultatul final al cercetării întreprinsă de reprezentanţii instituţiei noastre, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea condamnă categoric şi se delimitează de astfel de acţiuni care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului profesiei de dascăl", se arată în comunicatul IŞJ Vrancea.