Schimbare pe certificatele verzi. Ce modificari au fost facute

Doliu imens in Romania! Artistul Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani, astăzi. Cantaretul se afla în spital de o lună de zile. Victor Socaciu, muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi

De cativa ani, in Romania nu mai ninge ca in povesti ca altadata. Meteorologii vin si cu explicatii in ceea ce priveste acest fenomen si spun ca ninsorile puternice au cam disparut din cauza schimbarilor climatice. Meteorologul Florinela Georgescu a explicat de ce nu avem parte de