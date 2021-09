Schimbari majore in Romania! Unde vor trebui sa prezinte romanii certificatul verde

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, trage un nou semnal de alarma in ceea ce priveste numarul infectarilor cu covid. Cazurile noi au crescut alarmant in ultimele zile, iar seful DSU atrage atentia ca medicii sunt deja foarte obositi, insa isi vor face treaba in continuare.Raed Arafat a mai precizat ca valul patru poate sa inregistreze un numar mare de persoane infectate, iar cazurile grave ar putea sa apara in special la persoanele nevaccinate.„O să vedem cât de mare va fi impactul pe ATI. Până acum se vede o creştere semnificativă şi rapidă. Totuşi, existenţa unui număr de persoane vaccinate – chiar dacă este un procent mai mic decât în restul Europei şi din restul majorităţii ţărilor europene – avem o parte dintre oameni protejaţi să nu ajungă la forme grave. Dar având în vedere că avem un procent mare de persoane nevaccinate, există riscul să avem în continuare un număr semnificativ în ATI, care să ajungă la oxigen, la terapie intensivă şi, din păcate, chiar să ajungă la sechele grave sau la deces”, a spus Arafat.Seful DSU a facut din nou apel si a atras atentia ca singura solutie pentru a pune capat pandemiei, dar si pentru a evita cazurile grave si decesele este vaccinarea.„Ţările care au reuşit să vaccineze un procent mare, cum e Danemarca, care a vaccinat peste 80% din populaţie, deja a luat măsuri pentru reducerea restricţiilor şi anularea lor. (…) Riscul să avem valuri peste valuri este unul foarte serios. (…) Să nu uităm că putem să avem şi noi variante… cu cât nu se vaccinează lumea, pot apărea variante (…). Aici nu vorbim de o ţară, vorbim de regiuni din lume unde vaccinarea este foarte limitată pentru că nu au acces la vaccin. Aceste regiuni pot dezvolta variante noi şi să fie mult mai greu de combătut.Aşa că vaccinarea este, în final, soluţia pentru reducerea riscului, pentru limitarea răspândirii şi pentru reducerea impactului, de a ajunge la o convieţuire cu un virus care pare că nu va dispărea aşa de repede, dar de convieţuit cu el, ajungând la pace cu el, se poate doar prin vaccinare”, a mai spus Arafat.Odata cu aceasta crestere alarmanta a cazurilor de covid, autoritatile vor impune noi masuri. Printre acestea se numara si obligativitatea certificatului covid pentru accesul in malluri, restaurante sau evenimente publice.Întrebat, miercuri seara, dacă va fi nevoie de certificatul verde la restaurant sau în mall-uri, Raed Arafat a spus că cel puţin în localităţile unde incidenţa e peste 3 la mie ar putea să se ia această măsură.„În loc să închidem anumite localuri, ideea e să se intre în aceste localuri pe baza acestui certificat. Este o măsură pentru a limita impactul economic al pandemiei. Bineînţeles, mai sunt şi alte condiţii: organizarea de conferinţe, congrese, dacă te duci în anumite locaţii în spaţii închise, dacă este incidenţa mai mare sau în anumite situaţii să foloseşti această modalitate de verificare”, a spus Raed Arafat, la Digi 24. Arafat a precizat că e simplu de verificat dacă persoana este vaccinată, testată sau a trecut prin boală, pentru că există deja o aplicaţie care poate citi codul QR.„Există aplicaţie (…) şi permite prin telefon să verifici certificatul unei persoane fără să stochezi datele. Aceasta este soluţia pe care o folosesc mai multe ţări europene şi este una dintre soluţiile care pot sprijini limitarea închiderii totale a unor activităţi economice. Nu va fi diferenţă (faţă de aplicaţia folosită în Franţa – n.r.). A fost o discuţie cu colegii de la STS şi au explicat că aplicaţia este valabilă, poate să fie folosită. Mi se pare că e aceeaşi aplicaţie care o folosesc şi francezii, pentru că e acelaşi concept al certificatului verde şi poate citi orice certificat verde european, nu numai pe cel românesc”, a mai spus Arafat.