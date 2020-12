Scolile ar putea fi redeschise la sfarsit de martie - inceput de aprilie

„Cred ca la sfarsit de martie – inceput de aprilie. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata persoanelor populatiei vulnerabile si cea a categoriilor de persoane care deservesc activitati esentiale”, a raspuns col. dr. Gheorghita.Acesta a precizat ca in cazul copiilor, infectia cu coronavirus nu produce complicatii, iar simptomele micutilor sunt adesea usoare.Majoritatea copiilor insa se pot infecta si pot fi asimptomatici, transmitand astfel foarte usor virusul altor persoane. Valeriu Gheorghita a adaugat ca la scoala, activitatea este foarte bine organizata, cel putin pentru copiii mici, si ca riscul de expunere a acestora in timpul orelor era foarte mic. Riscul era legat de activitatile din afara scolii - transport in comun, parc sau alte activitati.In prezent, toate scolile din tara sunt inchise, iar cursurile se desfasoara online. In Romania, vaccinarea anti-Covid va incepe de 27 decembrie, cand in tara vor ajunge 10.000 de doze de vaccin, iar primii vaccinati vor fi cadrele medicale de la spitale de boli infectioase. Imagini cu primul roman vaccinat vor fi transmise in direct.