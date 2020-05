Scolile ar putea ramane inchise si in septembrie

"Daca cumva, Doamne Fereste, ne vom intalni cu aceeasi situatie pe care o avem astazi, in septembrie, atunci trebuie sa fim pregatiti. Sa nu mai existe ceea ce este astazi. Pentru ca haideti sa fim sinceri, am fost pusi intr-o situatie cu care Romania nu s-a mai intalnit si nimeni in lume nu s-a mai intalnit. Prin urmare, a trebuit sa luam masuri intr-un moment de criza," a declarat Monica Anisie pentru A1.ro.Ministrul Educatiei a precizat ca si-a luat angajamentul ca pana in septembrie toti copiii vor avea avea acces la tehnologie, iar ministerul va preagati lectii filmate."Ministerul Educatiei va pregati si lectii filmate. Cine le-ar putea face? Profesori voluntari avem si acum. Speram ca in toamna sa avem puse la punct toate lectiile. Inregistram pentru toate clasele si la acele materii la care putem face lucruri interesante pentru elevi. Foarte greu am putut identifica si spatii in care sa filmam. Speram ca din momentul in care nu vom mai avea stare de urgenta sa putem sa ne intalnim si sa facem filmarile," a adaugat Monica Anisie.In acest an scolar, scolile se vor redeschide pe 2 iunie numai pentru elevii din clasele terminale, in vederea pregatirii evaluarii nationale si a bacalaureatului.