Scolile din Bucuresti vor fi inchise de vineri pana marti

„Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului sectiilor de votare administrat de Autoritatea Electorala Permanenta, se suspenda incepand cu data de 25.09.2020 pana la data de 29.09.2020 inclusiv. (…) Activitatile didactice prevazute se vor relua incepand cu data de 30.09.2020 cu respectarea tuturor conditiilor de siguranta si igiena sanitara”, a decis CNSU, potrivit realitatea.net.Potrivit hotararii, activitatile didactice vor fi desfasurate in sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educatiei si Cercetarii.Decizia CNSU a fost luata in contextul organizarii alegerilor locale din 27 septembrie.