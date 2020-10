Scolile, gradinitele, cresele si universitatile din Bucuresti se inchid pentru 14 zile

Aceasta hotarare vine dupa ce Bucurestiul a depasit, duminica, rata de infectare de 3 la 1.000 de locuitori, prag de la care scolile din Bucuresti intra in scenariu rosu, cu predare exclusiv online.Incepand cu ora 0 in aceasta noapte se suspenda activitatea didactica fata in fata in scoli, licee, inclusiv crese si universitati, timp de 14 zileCinematografele si salile de spectacole se inchid din 20 octombrieMasca devine obligatorie in toate spatiile publice din 20 octombrieInterzise resturantele si cafenelele in interior din 20 octombrie