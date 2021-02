Scriitorul Florin Toma a confirmat ca la Matei Bals caloriferele erau reci

Potrivit declaratiilor acestuia singurele zile in care temperatura in salon a fost mai acceptabila au fost cele in care era cald afara.”Marea problema de acolo a fost frigul, dar, in cazul meu, s-a rezolvat printr-o cerere expresa a unei paturi in plus. In schimb, am fost foarte uimit de eroismul corpului medical.Ma surpinde si ma intristeaza faptul ca sunt scoase asistente si infirmiere pe primul loc la anchetatori in cazul marilor tragedii. Fac pariu ca, dupa cinci ani de ancheta, cei de la Omoruri vor stabili ca doua infirmiere sunt vinovate si de aceasta tragedie. Am fost internat acum o luna.In camera erau cam 15-16 grade. Mi s-a spus ca nu am voie sa aduc instalații electrice, aeroterme, se lucra cu oxigen...Vorbim de raportul intre bolnav - un om care vine acolo nu vine la odihna - si managementul acelui spital. Potrivit fostului manager, cladirea dateaza din 1953, dar a fost modernizata. Eu ma intreb daca s-a pus accent deosebit pe incalzire, stia domnul manager ca era vorba de o situație ingrozitoare privind incalzirea. S-a gandit la treaba asta incepand din noiembrie? Ancheta de aici trebuie sa porneasca. Sa aduci repede niste infirmiere si asistente imediat primele si sa le ceri socoteala...ar trebui sa le fie rusine”, a declarat scriitorul pentru realitatea.net.