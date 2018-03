Se mai schimba ora anul acesta? Cand se da ceasul inainte cu o ora

In ultima noapte de sambata spre duminica din luna martie, adica 24 spre 25 martie 2018, ora 03:00 va deveni ora 04:00. Momentul coincide cu echinctiul de primavara iar schimbarea se face in mai multe state de pe glob. Nu insa in toate. La fel se intampla si toamna, cand insa procesul este invers: ora 03:00 devine ora 02:00.Este posibil ca in viitorul apropiat sa se renunte la aceasta practica. Parlamentul European a adoptat recent o rezolutie prin care se renunta la ora de vara si cea de iarna, urmand ca ora sa nu se mai schimbe in functie de anotimp. Au fost 384 voturi pentru, 153 de voturi impotriva si 12 abtineri. Consiliul European urmeaza insa sa evalueze aceasta rezolutie si sa faca modificarea daca este cazul. Si in Romania exista un proiect de lege al deputatului PMP Marius Pascan, care propune renuntarea la ora de vara, pe motiv ca schimbarea produce efecte asupra organismului.