Se redeschid pietele! Anuntul facut de Klaus Iohannis

"Dati-mi voie sa trec foarte scurt si la tema numarul unu din spatiul public - pandemia. Am putut sa constatam ca in ultimele saptamani numarul de persoane infectate a scazut semnificativ. Da, probabil in perioada inainte de sarbatori s-a testat mai putin, dar aceasta scadere se poate observa peste tot in Europa.Aceasta scadere nu e o intamplare, o insurubare la date, ci este o realitate, facem parte din tarile europene unde se inregistreaza o scadere. Dupa discutii cu specialistii, am decis ca de la sfarsitul acestei saptamani sa fie redeschise pietele. E cu siguranta o veste buna si pentru producatorii care vor sa vanda in piete, dar si pentru romanii care vor sa isi faca provizii din timp pentru sarbatorile de iarna", a afirmat Klaus Iohannis, potrivit ziare.com.