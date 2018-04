Se redeschide Aeroportul Baneasa

Acesta a declarat ca aeroportul va avea o capacitate de 300 de pasageri pe flux pe ora.Aeroportul Baneasa se redeschide la sfarsitul lui 2019. Este un nou termen avansat de oficialii Ministerului, dupa ce acestia vorbeau, in urma cu un an, despre deschiderea aeroportului pentru cursele comerciale la sfarsitul acestui an."La data de 31 decembrie, aeroportul International Aurel Vlaicu din Baneasa va fi operational cu o capacitate de 300 pasageri/ora. Este nevoie de reabilitarea si modernizarea cladirilor aeroportului International Aurel Vlaicu din Baneasa. Acest aeroport va fi utilizat foarte intens in perioada Campionatului European de Fotbal EURO 2020”, a explicat Ionel Minea, in fata membrilor Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor.