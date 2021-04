Se ridica restrictiile de weekend in Capitala

Vesti bune pentru bucuresteni! Restrictiile de weekend vor fi eliminate in Capitala, dupa ce rata de incidenta a scazut sub 3,5 la mia de locuitori.Salile de fitness vor fi redeschise, circulatia va fi libera pana la ora 22.00, iar magazinele vor avea acelasi in weekend acelasi program ca in cursul saptamanii. Rata de incidența cumulată calculată la 14 zile a ajuns luni, în București, la 3,46 la mie.Potrivit Mediafax, prefectul Alin Stoica a declarat la Digi24 că a convocat deja Comitetul pentru Situații de Urgență, iar, dacă și autoritățile sanitare sunt de acord, de la miezul nopții nu se mai aplică restricțiile de weekend.Cinematografele și restaurantele nu își schimbă încă programul, a spus Alin Stoica, deoarece acestea au nevoie ca rata de infectare să coboare sub 3 la mie. Însă se pot redeschide sălile de sport.