Se schimba cardurile bancare. Ce trebuie sa stie toti romanii

Schimbari importante la un tip de card bancar. Toti romanii care il detin trebuie sa afle ultimele informatii in ceea ce priveste modificarile pe care le va suferi in curand acesta.Mai exact, este vorba despre cardurile bancare Mastercard. Concret, Mastercard susține că varianta cu cip și noile carduri biometrice care utilizează amprente digitale oferă o securitate mai mare. Sursa citată adaugă și faptul că este prima rețea de plăți care elimină treptat această tehnologie, potrivit BBC. Marea Britanie a trecut deja la varianta cu cip inca din anul 2006, iar in SUA unele sisteme încă mai funcționează cu bandă magnetică.Banda magnetică a apărut în 1960 în urma unui proiect al IBM de creare a cârților de identitate pentru personalul CIA. Unul din ingineri a avut ideea de a lipi informații codate pe o bandă magnetică atașată de o cartelă de plastic, ulterior soția sa a venit cu inovația de a folosi căldura pentru acest lucru, proces făcut inițial cu fierul de călcat.

