Se schimba legea asociatiei de proprietari! Amenzi de pana la 10.000 pentru cei care nu o respecta

Mai mult, cei care provoaca inundatii vecinilor de jos, risca o amenda de pana la 10.000 de lei.Odata cu intrarea in vigoare a legii asociatilor de proprietari 2018, milioane de romani care stau la bloc vor avea noi obligatii. Iata care sunt acestea si ce amenzi risca cei care nu le respecta:Practic, nu mai poti sa iti vinzi casa pana nu achiti sumele restante, potrivit noii legi a asociatiilor de proprietari.2. Proprietarii care nu vor permite accesul in locuinta pentru reparatii, lucrari sau in situatii de urgenta risca sa plateasca o amenda de 3.000 de lei.3. Plata intretinerii se va face in cel mult 30 de zile calendaristice de la data afisarii listei lunare de plata, conform noii legi, fata de legea actuala, care prevede 20 de zile., potrivit AvocatNet.ro.4.De asemenea, proprietarii vor trebui sa participe la sedinte. Noua lege prevede ca proprietarii nu vor mai putea fi reprezentati in adunarea generala de presedinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator.5. Noua reglementare prevede o, in cel mult 30 de zile de la incheierea lucrarilor.Cei care nu respecta noile legi pot plati amenzi usturatoare. Pentru ce abuzuri poti plati amenzi cuprinse intre 5.000 si 10.000 lei:schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta fara autorizatiile si aprobarile legale;neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari.modificarea aspectului proprietatii comune de catre proprietari, precum si a elementelor constructive ale condominiului fara respectarea prevederilor prezentei legi.