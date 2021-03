Se schimba regulile de inmormantare pentru persoanele decedate in urma COVID

Asiguratii vor putea sa ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie din tara, incepand 1 aprilie 2021, indiferent dacă aceasta are sau nu contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care are şi medicul prescriptor, informează Casa

Testele rapide antigen pentru depistarea infectiei cu coronavirus se vor putea face si in farmacii. Rezultate pozitive vor fi inregistrate in platforma de vaccinare, iar bolnavii vor fi luati in calculul pentru rata incidentei si in evidenta medicului de familie. Farmacistii spun insa ca vor