Se schimba vremea. Ce temperaturi se asteapta in vacanta de 1 Mai

Aversele isi vor face aparitia in jumatatea nordica a tarii, dar si izolat in sud. Temperaturile se mentin ridicate pentru aceasta perioada, intre 17-30 de grade Celsius.Meteorologii spun ca in aceasta perioada, Romania este traversata de aer nord-african, care aduce foarte multa caldura, dar si furtuni violente, insotite de descarcari electrice."În momentul de faţă nu avem cu certitudine un tablou clar pentru zilele minivacaţei de 1 mai, ce putem spune că rămâne în continuare o vreme mai caldă decât în mod obişnuit în acestă perioadă cu probabilitate pentru averse şi descărcări electrice, averse de vară, pe intervale scurte de timp, în mare parte din ţară, dar zonele mai expuse ar fi cele intracarpatice şi zona de munte", a declarat, pentru Mediafax , Oana Păduraru, meteorolog de serviciu ANM.