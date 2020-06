Secretul Guvernatorului bancii centrale a Romaniei

CNSAS a depus o cerere la Curtea de Apel, in conformitate cu procedurile, solicitand sa se pronunte asupra statutului guvernatorului BNR Isarescu in calitate de fost colaborator al Securitatii, pe baza documentelor transmise, a informat News.ro.In urma cu trei ani, ziarul local Romania Libera a scris ca Mugur Isarescu a fost colaborator al Securitatii sub numele de cod „Manole”.La acel moment, CNSAS nu a putut sa-l verifice pe guvernatorul BNR. Intre timp, Parlamentul a modificat legea, adaugand guvernatorului bancii centrale printre diverse noi functii inclusiv posibilitatea de a fi anchetat.Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, sustine ca Isarescu a primit mai multe decizii prin care CNSAS a confirmat non-colaborarea sa cu Securitatea.Mugur Isarescu, care a condus banca centrala din 1991 si a ocupat pe scurt functia de prim-ministru in 1999, a lucrat la Institutul pentru Economie Globala inainte de 1989. Unii sustin ca institutul a fost implicat in operatiuni de spionaj international.