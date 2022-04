Secretul lui Volodimir Zelenski, De ce a purtat haine verzi de la inceputul razboiului

Se pare insa ca hainele verzi pe care le poarta liderul ucrainean au o semnificatie aparte si nu sunt alese la intamplare. Astfel, dintr-o perspectiva emotionala aceste haine verzi simbolizeaa de fapt pacea si ingrijirarea. In alte tari, precum Iran, verdele simbolizeaza paradisul, iar in Japonia viata eterna. La azteci, verdele este o culoare regala, in timp ce in China simbolizeaza frumusețea și onoarea.Dacă privim dintr-o altă perspectivă, cea a naturii, verdele simbolizează creșterea, reînnoirea și revenirea la viață. Acest lucru se întâmplă deoarece culoarea este asociată cu primăvara.În astrologia chineză, verdele semnifică elementul Pământ. Acesta lipsește anul acesta din harta astrologică, lucru care perturbă relațiile zodiacale.